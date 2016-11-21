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Попов – четырехкратный чемпион России по пинг-понгу

Екатерина Князева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: Алексей Ломаев
Фото: Алексей Ломаев

Дмитрий Попов и команда «Дрим Тим» стали победителями в лично-командном чемпионате страны по пинг-понгу, прошедшем в московском спортивном комплексе «Чертаново» 19-20 ноября.

Отметим, что в этом году Россия получила исключительную квоту на участие в мировом первенстве по пинг-понгу – четыре путевки. Три из них достались призерам чемпионата: Попову, Боброву и Куценко. Еще одну лицензию – именную – получил трехкратный чемпион мира Максим Шмырев, который в прошлом году стал вторым на чемпионате мира.

В финале Попов в упорной борьбе переиграл известного в прошлом теннисиста Дмитрия Боброва – 3:2 и завоевал главный приз соревнований и путевку на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне 27-29 января 2017 года. Третье место занял Владислав Куценко.

В решающей встрече в командных соревнованиях победил коллектив, возглавляемый Бобровым. Его «Дрим Тим» взяла верх над «Ломоносовской школой» – 2:1. Решающее очко принес ее лидер, одолевший в пяти сетах капитана «школьников» Куценко. Бронзовые медали – у команды «Плацдарм».

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