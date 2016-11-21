Каррера недоволен тем фактом, что трансфер Селихова не был согласован с ним

Как сообщает ТАСС, главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен тем, что трансферные вопросы решаются без его ведома.



Ранее сообщалось, что голкипер «Амкара» Александр Селихов прошел медицинский осмотр для «Спартака» в одной из московских клиник. Ожидается, что контракт футболиста со столичным клубом будет подписан 22 ноября.



«Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов встречался с Каррерой 18 ноября, однако о возможном переходе голкипера «Амкара» Селихова итальянского специалиста не предупредили. Каррера узнал о покупке вратаря в день матча команды против пермяков. Тренер «Спартака» остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома», – сказал источник, близкий к клубу.