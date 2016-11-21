«Магнитка» разгромила московское «Динамо»
Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над московским «Динамо» (5:0) в регулярным чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Виктор Антипин, Данис Ребров, Томаш Филиппи, Сергей Мозякин и Ян Коварж.
«Магнитка» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, бело-голубые идут восьмыми на Западе.
23 ноября «Металлург» примет «Локомотив», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Трактором».
Матч
Металлург Мг - Динамо - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Антипин 9:24 (1:0). Зарипов (Мозякин, Коварж), 12:55 (2:0). Филиппи 24:19 (3:0). Мозякин (Зарипов, Ли), 35:59 (4:0). Коварж (Мозякин, Ли), 45:12 (5:0).
Место и дата
21 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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