На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит президент букмекерской компании «Бинго-Бум»
В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Константин Макаров – президент букмекерской компании «Бинго-Бум» и учредитель «Фонда поддержки и развития компьютерного спорта».
Константин Макаров раскроет значение киберспорта для букмекерского рынка на eSPORTconf Russia. Тема доклада Макарова: «Ставки на киберспорт как новый драйвер роста букмекерских компаний».
В своем выступлении он рассмотрит следующие вопросы:
– Какова роль букмекерства в индустрии киберспорта?
– В чем ценность киберспорта для букмекерского рынка?
– Каковы перспективы eSport-букмекерства в странах СНГ?
Также спикер поделится собственным опытом в индустрии и даст советы начинающим операторам.
Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.