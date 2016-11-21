СКА обыграл ЦСКА и прервал четырехматчевую победную серию московского клуба

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3.



На шестой минуте счет открыл Павел Дацюк. Через минуту и шесть секунд Никита Гусев удвоил преимущество петербуржцев. За 2 минуты 51 секунду ЦСКА отыграл три шайбы: сначала отличился Сергей Андронов, затем дубль оформил Грег Скотт.

Во второй двадцатиминутке забить удалось только хоккеистам СКА: за 15 секунд Максим Чудинов и Динар Хафизуллин поразили ворота Ильи Сорокина и вывели хозяев вперед. В середине третьего периода Евгений Дадонов забросил пятую шайбу, а за 49 секунд до конца Илья Ковальчук установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота. Отметим, двумя результативными передачами отметился голкипер СКА Игорь Шестеркин.



Напомним, после 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».