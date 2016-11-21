СКА обыграл ЦСКА и прервал четырехматчевую победную серию московского клуба
В матче регулярного
чемпионата КХЛ СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3.
На шестой минуте счет открыл Павел Дацюк. Через минуту и шесть секунд Никита Гусев удвоил преимущество петербуржцев. За 2 минуты 51 секунду ЦСКА отыграл три шайбы: сначала отличился Сергей Андронов, затем дубль оформил Грег Скотт.
Во второй двадцатиминутке забить удалось только хоккеистам
СКА: за 15 секунд Максим Чудинов и Динар Хафизуллин поразили ворота Ильи Сорокина
и вывели хозяев вперед. В середине третьего периода Евгений Дадонов забросил пятую шайбу, а за 49 секунд до конца Илья Ковальчук установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота. Отметим, двумя результативными передачами отметился голкипер СКА Игорь Шестеркин.
Напомним, после 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция