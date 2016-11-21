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Андрей Червиченко: У ЦСКА все будет невесело с «Байером»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Армейцам вообще грустно в этой Лиге чемпионов. Сказываются все эти потери: и из-за допинга, и медицинские. Плюс наслаивается неуверенность Акинфеева, усталость защиты, возрастной состав... ЦСКА немного проспал смену поколений. Поэтому, думаю, у армейцев все будет невесело с «Байером», - считает Червиченко.

Матч начнется в Москве во вторник в 20:00 мск.

Напомним, противостояние этих соперников 14 сентября в Германии завершилось со счетом 2:2. 

Немецкий клуб с 6 очками занимает второе место в группе Е, на два балла отставая от «Монако». Московская команда с двумя очками - на последней строчке. Третьим с четырьмя очками идет «Тоттенхэм».

Матч

ЦСКА - Байер

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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