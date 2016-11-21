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Зума может переехать в чемпионат Италии

Источник:  Sport MediasetКомментарии

Как сообщает Sport Mediaset, тренерский штаб «Наполи» заинтересован в услугах защитника «Челси» Курта Зума. 

Отмечается, что итальянский клуб попытается приобрести игрока зимой 2017 года на правах аренды. Сам футболист готов рассмотреть предложения от других клубов, поскольку главный тренер «синих» Антонио Конте не рассчитывает на него в этом сезоне.

Добавим, что Зума восстанавливался все лето от травмы колена.

В нынешнем сезоне защитник 22-летний Зума провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 17 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.


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