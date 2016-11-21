СКА – ЦСКА. Новосельцев, Юсупов, Витсель и Лодыгин присутствуют на матче
Футболисты «Зенита» Иван Новосельцев, Артур Юсупов, Аксель Витсель и Юрий Лодыгин посетили встречу регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Игроки петербургского клуба расположились в вип-ложе Ледового дворца. Напомним, 20 ноября «Зенит» на своем поле обыграл «Крылья Советов» – 3:1.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи СКА – ЦСКА.
Матч
СКА - ЦСКА - 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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