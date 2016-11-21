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Александр Бубнов: Можно было говорить об элементе случайности в ударе Глушакова, если бы не одно «но»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в матче 14-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).

«Попал так попал! Давно не видел таких «банок» в российском чемпионате. Конечно, можно было говорить об элементе случайности в ударе Дениса Глушакова, если бы не одно «но». До этого он уже забивал издали в ворота ЦСКА, да и в других матчах неоднократно тревожил вратарей издали. Так что с ударом у него все в порядке. Но попадание в самую паутину без удачи невозможно. «Спартак» заслужил этот гол, команда верила в победу до последних минут», – приводит слова Бубнова Sportbox.

В нынешнем сезоне 29-летний капитан «Спартака» провел во всех турнирах 15 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.


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