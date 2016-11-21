Игроки Newbee получили американские визы и приедут на Major
Игроки китайской команды Newbee Сунь «UUU9» Хань и Сунь «SCCC» Чунь получили американские визы и примут участие в The Boston Major 2016.
Об этом сообщил менеджер коллектива.
UUU9 and Sccc passed visa interview!!🤗🤗🤗see you Boston— Newbee.Jophy🐰 (@chenya0317) 21 ноября 2016 г.
Напомним, что с проблемой в получении визы столкнулись игроки команд LGD.FY и iG.Vitality.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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