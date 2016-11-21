Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед Кубком мира в Нагано

Как сообщает Telegraaf.nl, Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения.



Отмечается, что инцидент произошел перед этапом Кубка мира в Нагано. По информации источника, в прошлую среду местные жители вызвали полицию в районе часа ночи, которая и задержала российских конькобежцев в городе. Спустя час представители РФ были доставлены в свой отель.



Напомним, в субботу и воскресенье в Нагано проходил второй этап Кубка мира, где лучшим результатом Кулижникова на соревнованиях стало третье место на дистанции 1000 метров.