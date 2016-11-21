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Шамиль Тарпищев: Мы надеемся отстоять Бублика

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что ФТР надеется сохранить Александра Бублика для выступлений за сборную России.

Ранее 19-летний спортсмен сообщил в инстаграме, что сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.

«Бублик - хороший теннисист. Будет обидно его потерять. Но мы надеемся его отстоять», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Бублик в данный момент является 214-й ракеткой мира. 

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