Шамиль Тарпищев: Мы надеемся отстоять Бублика
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что ФТР надеется сохранить Александра Бублика для выступлений за сборную России.
Ранее 19-летний спортсмен сообщил в инстаграме, что сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.
«Бублик - хороший теннисист. Будет обидно его потерять. Но мы надеемся его отстоять», - цитирует Тарпищева ТАСС.
Бублик в данный момент является 214-й ракеткой мира.
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