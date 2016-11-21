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«Енисей» в погоне за Хабаровском

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В очередном туре чемпионата страны по хоккею с мячом красноярский «Енисей» на своем льду переиграл «Уральский трубник» (5:2).

Интересно, что после перовго тайма краснорцы прогрывали 1:2. Два мяча у победителей забил Виктор Чернышев. Дублем мог отметиться и Артем Ахметзянов, но он из двух 12-метровых реализовал лишь один. Редкий случай: 10-минутным штрафом за неправильную остановку мяча был наказан вратарь хозяев Вячеслав Лисак.

Положение на 22 ноября

1 СКА-Нефтяник 6 6 0 0 45-21 18

2 Енисей 8 5 0 3 46-27 15

3 Байкал-Энергия 6 3 0 3 32-32 9

4 Ур. трубник 6 2 1 3 22-25 7

5 Сибсельмаш 6 2 0 4 27-46 6

6 Кузбасс 8 1 1 6 44-65 4

25-26 ноября, пятница-суббота

Сибсельмаш - СКА-Нефтяник

Уральский трубник - Байкал-Энергия

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