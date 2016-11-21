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«Терек» не смог обыграть «Томь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Терек» дома сыграл вничью с «Томью» (0:0) в 14-м туре чемпионата России.

Игра прошла с преимуществом хозяев поля, но с минимальным количеством ударов по воротам и опасных моментов. Безголевая ничья стала ее логичным завершением.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда из Грозного, набрав 25 очков, догнала ЦСКА, но осталась на 4 -месте. Сибиряки с 9 очками поднялись на 14-ю строчку.

В следующем туре «Терек» 26 ноября примет «Спартак», а «Томь» днем позже сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Матч

Терек - Томь - 0:0

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Грозав, 78), Иванов, Мохаммади, Пирис (Мбенг, 80), Кузяев, Балай, Митришев (Мирзов, 72)

Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Погребняк, 90), Тишкин, Жиров, Комбаров, Попов (Кудряшов, 76), Ковальчук, Баляйкин, Голышев, Касьян (Самодин, 66)

Предупреждения:

нет - Ковальчук, 32; Касьян, 36; Дудиев, 53; Самодин, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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