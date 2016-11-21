«Терек» не смог обыграть «Томь»
«Терек» дома сыграл вничью с «Томью» (0:0) в 14-м туре чемпионата России.
Игра прошла с преимуществом хозяев поля, но с минимальным количеством ударов по воротам и опасных моментов. Безголевая ничья стала ее логичным завершением.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда из Грозного, набрав 25 очков, догнала ЦСКА, но осталась на 4 -месте. Сибиряки с 9 очками поднялись на 14-ю строчку.
В следующем туре «Терек» 26 ноября примет «Спартак», а «Томь» днем позже сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Матч
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Грозав, 78), Иванов, Мохаммади, Пирис (Мбенг, 80), Кузяев, Балай, Митришев (Мирзов, 72)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Погребняк, 90), Тишкин, Жиров, Комбаров, Попов (Кудряшов, 76), Ковальчук, Баляйкин, Голышев, Касьян (Самодин, 66)
Предупреждения:
нет - Ковальчук, 32; Касьян, 36; Дудиев, 53; Самодин, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция