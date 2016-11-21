«Терек» не смог обыграть «Томь»

«Терек» дома сыграл вничью с «Томью» (0:0) в 14-м туре чемпионата России.

Игра прошла с преимуществом хозяев поля, но с минимальным количеством ударов по воротам и опасных моментов. Безголевая ничья стала ее логичным завершением.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда из Грозного, набрав 25 очков, догнала ЦСКА, но осталась на 4 -месте. Сибиряки с 9 очками поднялись на 14-ю строчку.

В следующем туре «Терек» 26 ноября примет «Спартак», а «Томь» днем позже сыграет на выезде с «Крыльями Советов».