Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеру

Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.

- За матчем слежу, но, конечно, в детали не вникаю, - говорит Сергей Юрьевич. – Я не такой уж заядлый шахматист. Конечно, переживаю за Сергея, с утра смотрю, как завершилась очередная партия.

- Вы скромничаете на счет своих шахматных способностей. Ведь когда Карякин приходил в ваш клуб давать сеанс одновременной игры, вы сыграли с ним вничью.

- Один раз и веник стреляет, - смеется гендир «Спартака». – После этой ничьей с чемпионом мира по быстрым шахматам я завершил шахматную карьеру, чтобы не портить себе рейтинг. А если серьезно, я знаю, что Сергей является болельщиком «Спартака», желаю ему успехов.