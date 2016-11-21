Боков считает, что московский «Спартак» не выиграет чемпионат России в этом сезоне

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков в интервью для «Спорта День за Днем» оценил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне.



«Первый круг «Спартак» прошел стабильно и ровно в отличие от конкурентов, можно сказать, на одном дыхании. Не скажу, что заслужил первое место, но в целом играл достаточно хорошо. Где-то, конечно, красно-белым везло, однако без удачи тоже никак нельзя.



Тем не менее, вся борьба еще впереди. Знаю, что по статистике за последние десять сезонов в девяти случаях чемпионом становилась команда, которая выигрывала первый круг. Думаю, что на сей раз этого не будет. Победителем чемпионата все-таки станет кто-то другой», – отметил Боков.



