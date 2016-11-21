ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Калев» дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Счет встречи - 68:87 (18:19, 12:24, 14:23, 24:21).

В составе армейцев самым результативным игроком стал защитник Виталий Фридзон, набравший 15 очков.

Российский клуб продолжает лидировать в таблице турнира, одержав победы во всех шести проведенных матчах. Эстонская команда идет десятой: у нее де победы и четыре поражения.

27 ноября красно-синие примут «Нижний Новгород», а «Калев» в тот же день в гостях встретится с УНИКСом.





