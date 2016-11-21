ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
«Калев» дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
Счет встречи - 68:87 (18:19, 12:24, 14:23, 24:21).
В составе армейцев самым результативным игроком стал защитник Виталий Фридзон, набравший 15 очков.
Российский клуб продолжает лидировать в таблице турнира, одержав победы во всех шести проведенных матчах. Эстонская команда идет десятой: у нее де победы и четыре поражения.
27 ноября красно-синие примут «Нижний Новгород», а «Калев» в тот же день в гостях встретится с УНИКСом.
Матч
Состав
Калев: Харпер (18), Лютыч (13), Вейдеман (12), Арбет (11)
ЦСКА: Фридзон (15), Теодосич (12), Кулагин Д. (11), Курбанов (11), Джексон (10)
Место и дата
21 ноября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
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