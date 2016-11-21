21 ноября в Нью-Йорке определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz, а также стали известны участники «Битвы Чемпионов», которая пройдет в рамках WG Fest в Москве.



Шесть лучших команд из Европы, Азии и Северной Америки сражались за внушительный денежный приз и 2 путевки на «Битву Чемпионов» в Москве. После напряженной и трудной киберспортивной борьбы Ding World of Tanks одержали победу над Kazna Kru и обе команды отправятся на WG Fest.



В рамках «Битвы Претендентов» в Нью-Йорке также прошел первый в истории чемпионат мира по World of Tanks Blitz. Команда С4 победила соперников из TEAM ID и увезла домой почетный трофей и денежный приз.



«Битва Чемпионов» состоится в рамках WG Fest-а, который пройдет 17 декабря в Москве. Призовой фонд турнира составит 160 000 долларов.