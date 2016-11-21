Олег Знарок: Нападение на Шестеркина? Пусть судьи разбираются

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Сегодня очень хорошая игра получилась для зрителей, две хорошие команды играли. Нам больше повезло. С победой нас.



- Вы забили две быстрые шайбы. Что случилось потом? И прокомментируйте нападение на Шестеркина.

- Слишком много вопросов.



- Накопилось, извините.

- Забили две быстрые шайбы. Потом начали играть в свою игру, добились этого. А Шестеркин... Пусть судьи разбираются.

- Игра гостей грубой не показалась?

- Обычный хоккей. Все хотели победить. Были столкновения, драки. Для зрителей это очень хорошо.



- Эмоции гасили в раздевалке или пытались использовать их?

- Когда проигрывали, не гасил. А когда выигрывали - да.



- Перевес по броскам был 37-21 в пользу ЦСКА. Была установка играть на контратаках?

- Нет, конечно, никакой установки не было. Каждую атаку нужно доводить до броска. Мы мало бросаем по воротам.



- Шестеркин сделал две голевые передачи. На вашей памяти было такое?

- Вы думаете, я все помню? Игра прошла и хорошо! - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».