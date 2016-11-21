Олег Знарок: Нападение на Шестеркина? Пусть судьи разбираются
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
- Сегодня очень хорошая игра получилась для зрителей, две хорошие команды играли. Нам больше повезло. С победой нас.
- Вы забили две быстрые шайбы. Что случилось потом? И прокомментируйте нападение на Шестеркина.
- Слишком много вопросов.
- Накопилось, извините.
- Забили две быстрые шайбы. Потом начали играть в свою игру, добились этого. А Шестеркин... Пусть судьи разбираются.
- Игра гостей грубой не показалась?
- Обычный хоккей. Все хотели победить. Были столкновения, драки. Для зрителей это очень хорошо.
- Эмоции гасили в раздевалке или пытались использовать их?
- Когда проигрывали, не гасил. А когда выигрывали - да.
- Перевес по броскам был 37-21 в пользу ЦСКА. Была установка играть на контратаках?
- Нет, конечно, никакой установки не было. Каждую атаку нужно доводить до броска. Мы мало бросаем по воротам.
- Шестеркин сделал две голевые передачи. На вашей памяти было такое?
- Вы думаете, я все помню? Игра прошла и хорошо! - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция