Дмитрий Квартальнов: В матче против СКА подвела игровая дисциплина – надо работать над этим
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).
– Команду в раздевалке поблагодарил, играли мы хорошо. Есть
индивидуальные ошибки: против СКА нельзя делать такие вещи. Подвела
игровая дисциплина – надо работать над этим. Ребята старались,
сражались. Но так уж получилось. У нас есть игра в запасе в Москве, пока
1:2 проигрываем мы.
– Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на Шестеркина.
– Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос: соглашусь, пусть судьи разбираются.
– А ваш комментарий?
– Я отвечу вам словами Олега Валерьевича: пусть судьи разбираются, - передает слова Квартальнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция