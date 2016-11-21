Дмитрий Квартальнов: В матче против СКА подвела игровая дисциплина – надо работать над этим

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

– Команду в раздевалке поблагодарил, играли мы хорошо. Есть индивидуальные ошибки: против СКА нельзя делать такие вещи. Подвела игровая дисциплина – надо работать над этим. Ребята старались, сражались. Но так уж получилось. У нас есть игра в запасе в Москве, пока 1:2 проигрываем мы.



– Прокомментируйте, пожалуйста, нападение Телегина на Шестеркина.

– Олег Валерьевич уже ответил на этот вопрос: соглашусь, пусть судьи разбираются.

– А ваш комментарий?

– Я отвечу вам словами Олега Валерьевича: пусть судьи разбираются, - передает слова Квартальнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».