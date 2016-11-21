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Илья Ковальчук: Шестеркин - молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдавать

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Мы, может, чуть подрасслабились после второго гола, несколько нелепых ошибок допустили, в том числе моя. Нужно быть более сконцентрированными.

- Ваш сольный проход - как получилось обыграть четверых?
- Ребята из ЦСКА разъехались, может, чуть потеряли позиции, я этим воспользовался. Шайба ушла за ворота, удачно получилось отбросить на Дацюка, поэтому хороший гол получился.

- Второй период был крайне эмоциональным. Все из-за того, что вы защищали вратаря?
- Конечно, вратарь же - полкоманды! Тем более наш вратарь. Мы обязаны были так реагировать. Вряд ли у кого-то было намерение наносить травму. Думаю, все на площадке все поняли. Когда второй раз бьют вратаря - это недопустимо.

- Что произошло во втором перерыве? В третьем периоде игроки были спокойнее, но эффективнее?
- Так обычно и бывает в таких матчах: в третьем периоде все стараются сделать результат. Силовой борьбы все равно было много, мы ее выдержали. Шестеркин сделал несколько сейвов, тройка Шипачева хорошо сыграла.

- Вы после гола побежали к Шестеркину - это потому что он голевой пас отдал?
- Да, он же мог и в другую сторону отбросить, а отдал мне. Молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдавать, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».  

Матч

СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).

Место и дата

21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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