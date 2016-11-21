Илья Ковальчук: Шестеркин - молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдавать

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Мы, может, чуть подрасслабились после второго гола, несколько нелепых ошибок допустили, в том числе моя. Нужно быть более сконцентрированными.



- Ваш сольный проход - как получилось обыграть четверых?

- Ребята из ЦСКА разъехались, может, чуть потеряли позиции, я этим воспользовался. Шайба ушла за ворота, удачно получилось отбросить на Дацюка, поэтому хороший гол получился.

- Второй период был крайне эмоциональным. Все из-за того, что вы защищали вратаря?

- Конечно, вратарь же - полкоманды! Тем более наш вратарь. Мы обязаны были так реагировать. Вряд ли у кого-то было намерение наносить травму. Думаю, все на площадке все поняли. Когда второй раз бьют вратаря - это недопустимо.



- Что произошло во втором перерыве? В третьем периоде игроки были спокойнее, но эффективнее?

- Так обычно и бывает в таких матчах: в третьем периоде все стараются сделать результат. Силовой борьбы все равно было много, мы ее выдержали. Шестеркин сделал несколько сейвов, тройка Шипачева хорошо сыграла.



- Вы после гола побежали к Шестеркину - это потому что он голевой пас отдал?

- Да, он же мог и в другую сторону отбросить, а отдал мне. Молодец, умеет не только шайбы ловить, но передачи голевые отдавать, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».