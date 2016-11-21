Игорь Шестеркин: Пропустил три шайбы за три минуты? Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре за четыре

Голкипер СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Вы пропустили три шайбы за три минуты. Что было в голове?

- Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре шайбы за четыре (улыбается).



- Вы отдали две голевые передачи за матч. Гол уже был. Такое впервые?

- Такого не было еще, да.



- Второй пас Ковальчуку вы сознательно отдавали?

- Да, видел, что сам не доброшу до ворот, потому что там игрок.



- Вам два раза били в голову. Ожидали такой агрессии от соперника?

- Они просто лезли на ворота, а я под ногами мешался.



- То есть не считаете, что вам хотели травму нанести?

- В первом эпизоде соперник просто смотрел за броском от синей линии, я тоже. Во втором эпизоде в борьбе с защитником меня задели. Я нормально себя чувствовал, только челюсть до сих пор чуть болит, - передает слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».