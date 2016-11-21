Игорь Шестеркин: Пропустил три шайбы за три минуты? Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре за четыре
Голкипер СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
- Вы пропустили три шайбы за три минуты. Что было в голове?
- Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре шайбы за четыре (улыбается).
- Вы отдали две голевые передачи за матч. Гол уже был. Такое впервые?
- Такого не было еще, да.
- Второй пас Ковальчуку вы сознательно отдавали?
- Да, видел, что сам не доброшу до ворот, потому что там игрок.
- Вам два раза били в голову. Ожидали такой агрессии от соперника?
- Они просто лезли на ворота, а я под ногами мешался.
- То есть не считаете, что вам хотели травму нанести?
- В первом эпизоде соперник просто смотрел за броском от синей линии, я тоже. Во втором эпизоде в борьбе с защитником меня задели. Я нормально себя чувствовал, только челюсть до сих пор чуть болит, - передает слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция