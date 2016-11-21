Павел Дацюк: Когда ЦСКА забил три шайбы, думал, что не нужно останавливаться
Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
- Короткий комментарий, пожалуйста.
- Короткий? 6:3.
- А теперь развернутый.
- Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилась. Матч, приближенный к плей-офф. Обе команды играли на результат.
- После поражения настраивались особо?
- На ЦСКА все команды настраиваются. Дополнительная мотивация не нужна. Тем более это армейское дерби.
- Что думали, когда пропустили три шайбы?
- Не останавливаться. Играть было много времени, можно было исправить.
- Что сказал Знарок в раздевалке?
- Он погасил эмоции, хорошо выразился. Сказал, чтобы не ошибались.
- Как поддерживали Шестеркина? Ему сегодня досталось.
- Он опытный игрок, бывал в сборной, играл в международных матчах. Он понимает, что победы даются нелегко, что надо бороться. Мы стараемся оберегать его, но не всегда получается. Хотя защитники сегодня показали себя.
- Как оцените поведение Андронова?
- По какой шкале?
- Десятибальной.
- Эмоции - всякое бывает, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция