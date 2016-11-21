Павел Дацюк: Когда ЦСКА забил три шайбы, думал, что не нужно останавливаться

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Короткий комментарий, пожалуйста.

- Короткий? 6:3.



- А теперь развернутый.

- Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилась. Матч, приближенный к плей-офф. Обе команды играли на результат.

- После поражения настраивались особо?

- На ЦСКА все команды настраиваются. Дополнительная мотивация не нужна. Тем более это армейское дерби.



- Что думали, когда пропустили три шайбы?

- Не останавливаться. Играть было много времени, можно было исправить.

- Что сказал Знарок в раздевалке?

- Он погасил эмоции, хорошо выразился. Сказал, чтобы не ошибались.



- Как поддерживали Шестеркина? Ему сегодня досталось.

- Он опытный игрок, бывал в сборной, играл в международных матчах. Он понимает, что победы даются нелегко, что надо бороться. Мы стараемся оберегать его, но не всегда получается. Хотя защитники сегодня показали себя.



- Как оцените поведение Андронова?

- По какой шкале?



- Десятибальной.

- Эмоции - всякое бывает, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».