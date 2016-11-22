Грег Скотт: Армейское дерби можно назвать русской версией противостояния «Торонто» с «Монреалем»

Нападающий ЦСКА Грег Скотт в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

- Вы в третий раз сыграли против СКА. За первый сезон в КХЛ почувствовали, что это самое принципиальное противостояние в России?

- Да, чем-то похоже на дуэль «Торонто» с «Монреалем», армейское дерби можно назвать русской версией этого противостояния. В Петербурге очень шумно, забавно играть в таких матчах, но честно говоря, хотелось бы другого результата.

- Как объясните неудачное начало матча, когда СКА быстро забросил две шайбы?

- Нехорошо так начинать матчи, но мы отыгрались и сделали счет 3:2. Нам нужно быть в игре даже больше, чем 60 минут.

- А дальше что произошло с атакой ЦСКА? Ни одного гола за два периода.

- Надо почаще играть перед воротами. Я не мог приложить к этому руку, но уверен, мы посмотрим видео и все выясним.

- СКА вас очень впечатляет в этом сезоне? У них была серия из 15 побед подряд, плюс против ЦСКА они играли здорово.

- За армейцев играют такие форварды, как Ковальчук, Дацюк. Мне кажется, мы слишком уважали соперника. Я отдам должное СКА, это мастеровитая и очень хорошая команда, - сказал Скотт в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».