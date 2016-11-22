Грег Скотт: Армейское дерби можно назвать русской версией противостояния «Торонто» с «Монреалем»
Нападающий ЦСКА Грег Скотт в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).
- Вы в третий раз сыграли против СКА. За первый сезон в КХЛ почувствовали, что это самое принципиальное противостояние в России?
- Да, чем-то похоже на дуэль «Торонто» с «Монреалем», армейское дерби можно назвать русской версией этого противостояния. В Петербурге очень шумно, забавно играть в таких матчах, но честно говоря, хотелось бы другого результата.
- Как объясните неудачное начало матча, когда СКА быстро забросил две шайбы?
- Нехорошо так начинать матчи, но мы отыгрались и сделали счет 3:2. Нам нужно быть в игре даже больше, чем 60 минут.
- А дальше что произошло с атакой ЦСКА? Ни одного гола за два периода.
- Надо почаще играть перед воротами. Я не мог приложить к этому руку, но уверен, мы посмотрим видео и все выясним.
- СКА вас очень впечатляет в этом сезоне? У них была серия из 15 побед подряд, плюс против ЦСКА они играли здорово.
- За армейцев играют такие форварды, как Ковальчук, Дацюк. Мне кажется, мы слишком уважали соперника. Я отдам должное СКА, это мастеровитая и очень хорошая команда, - сказал Скотт в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция