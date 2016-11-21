Сергей Орешкин: Где-то произошел психологический надлом
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
- «Металлург» хочу поздравить с победой. По игре? При относительно равной игре в первом периоде, потом сказались полученные удаления и масса неиспользованных моментов. Хорошая игра вратаря. В итоге - 0:5.
- За два месяца у вас шесть матчей без заброшенных шайб. Какое может быть объяснение?
- Мы это знаем. Ну где-то произошел психологический надлом. Никто не может сказать, что они не стараются или не работают. Но по итогу нам не хватает именно в завершающих моментах.
«Магнитка» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, бело-голубые идут восьмыми на Западе.
23 ноября «Металлург» примет «Локомотив», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Трактором».
Матч
Металлург Мг - Динамо - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Антипин 9:24 (1:0). Зарипов (Мозякин, Коварж), 12:55 (2:0 - бол.). Филиппи 24:19 (3:0). Мозякин (Зарипов, Ли), 35:59 (4:0 - бол.). Коварж (Мозякин, Ли), 45:12 (5:0 - бол.).
Место и дата
21 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция