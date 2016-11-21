Сергей Орешкин: Где-то произошел психологический надлом

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- «Металлург» хочу поздравить с победой. По игре? При относительно равной игре в первом периоде, потом сказались полученные удаления и масса неиспользованных моментов. Хорошая игра вратаря. В итоге - 0:5.

- За два месяца у вас шесть матчей без заброшенных шайб. Какое может быть объяснение?

- Мы это знаем. Ну где-то произошел психологический надлом. Никто не может сказать, что они не стараются или не работают. Но по итогу нам не хватает именно в завершающих моментах.

«Магнитка» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, бело-голубые идут восьмыми на Западе.

23 ноября «Металлург» примет «Локомотив», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Трактором».











