Иван Новосельцев: Мы с Катериной впервые сходили на матч СКА. Атмосфера классная, шоу!

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (6:3).

- В Петербурге мы с Катериной впервые на хоккее. Атмосфера классная, шоу! Немного отличается от футбола. Игра классная!



- Чувствовалась принципиальность?

- Да, столько драк! Думаю, это показатель.



- У вас большая компания в ложе была - Юсупов, Витсель, Лодыгин.

- Да, ребята все время ходят. У нас сегодня получилось попасть: утром тренировка была, а вечер свободный. И хорошо, что на такой матч пришли! - передает слова Новосельцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Отметим, на игре, помимо защитника и его жены Катерины Кейру, присутствовали Аксель Витсель, Артур Юсупов и Юрий Лодыгин.



Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».