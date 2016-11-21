Иван Новосельцев: Мы с Катериной впервые сходили на матч СКА. Атмосфера классная, шоу!
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (6:3).
- В Петербурге мы с Катериной впервые на хоккее. Атмосфера классная, шоу! Немного отличается от футбола. Игра классная!
- Чувствовалась принципиальность?
- Да, столько драк! Думаю, это показатель.
- У вас большая компания в ложе была - Юсупов, Витсель, Лодыгин.
- Да, ребята все время ходят. У нас сегодня получилось попасть: утром тренировка была, а вечер свободный. И хорошо, что на такой матч пришли! - передает слова Новосельцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Отметим, на игре, помимо защитника и его жены Катерины Кейру, присутствовали Аксель Витсель, Артур Юсупов и Юрий Лодыгин.
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция