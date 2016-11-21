Илья Воробьев: На «Динамо» разве надо мотивировать?
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Первый период мы начали медленно, видимо сказался тот момент, что только что вернулись из поездки и на следующий день уже играли. Наверное, «Динамо» были посвежее. Но потом мы забили удачно, потом реализовали большинство, а дальше все уже складывалось в нашу пользу, благодаря ребятам и Илье Самсонову.
- В первом периоде вкатывались долго, но потом очень понравился высокий темп на всем протяжении матча. Как удалось подготовить, мотивировать команду?
- На «Динамо» разве надо мотивировать? Это отличный соперник. На другие может быть и нужно мотивировать, но здесь это было не нужно.
«Магнитка» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, бело-голубые идут восьмыми на Западе.
23 ноября «Металлург» примет «Локомотив», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с «Трактором».
Матч
Металлург Мг - Динамо - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Антипин 9:24 (1:0). Зарипов (Мозякин, Коварж), 12:55 (2:0 - бол.). Филиппи 24:19 (3:0). Мозякин (Зарипов, Ли), 35:59 (4:0 - бол.). Коварж (Мозякин, Ли), 45:12 (5:0 - бол.).
Место и дата
21 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция