Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Качановский: Есть версия, что промоутеры Ковалева и Уорда договорились организовать реванш и получить побольше денег

Источник:  СобеседникКомментарии

Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Качановский прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Я вообще сейчас в больших сомнениях и в профессиональном боксе, и в любительском. Все подчинено деньгам. Есть версия, что промоутеры Ковалева и Уорда договорились, чтобы организовать реванш и получить побольше денег. Если это правда, то я такой бокс вообще не хочу ни знать, ни понимать. 

В советском боксе мы знали всех в лицо – олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. У каждого была своя «фишка», свой коронный удар. На слуху было мастерство боксера, а потом – титул. На сегодняшний день остались только титулы.

Если бы я сейчас в молодом возрасте посмотрел бой Ковалева – Уорда, я бы никогда в жизни не занимался боксом. Чему может молодое поколение научиться у Уорда? Как убегать от боя, хватать Ковалева, не давать ему ударить? Сам не боксирует и другому не дает. Сергей молодец, но он сильно выцеливал, сильно был заряжен на удар. Надо было нанести два-три лишних удара, он ведь и так по факту бой выиграл. Но все дело в том, что у американца на родине, тем более в Лас-Вегасе, по очкам с небольшим перевесом выиграть невозможно, – цитирует специалиста «Собеседник».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аналитик телеканала HBO: Уорд победил Ковалева благодаря домашнему судействуАналитик бокса телеканала HBO Ларри Мерчант считает, что американец Андре Уорд не заслужил победу в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым.Уорду помогла третья рука. Разбор «поражения» КовалеваУорду помогла третья рука. Разбор «поражения» КовалеваКорреспондент «Советского спорта» утвердился во мнении, что арбитры, работавшие на поединке, проявили излишнюю лояльность к американцу.Максим Власов: В таких боях, как Ковалев - Уорд, не надо рассчитывать на победу по очкам«Не исключаю, что результат боя Ковалев-Уорд был, отчасти, политическим. Хоть Сергей и живет постоянно в Америке, но он все равно остается для них русским. Возможно, боксировать в статусе чемпиона с американцем на его территории нужно было агрессивнее, так как он делал в бою с Хопкинсом. Тогда Сергею было нечего терять, он был мотивирован и бил жестко, раскрепощенно», - прокомментировал итог боя Ковалев-Уорд интерконтитентальный чемпион IBO в первом тяжелом весе Максим Власов.Сергей Ковалев: Мир бокса давно хотел увидеть мое поражениеБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев пообещал вернуть чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF, которые потерял в воскресном поединке с американцем Андре Уордом.Сергей Ковалев: Я проиграл три раунда. Максимум – четыреБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проанализировал бой с американцем Андре Уордом, в котором он проиграл титулы по версиям WBA, IBF и WBO.Руслан Проводников: Ковалев выигрывал «в одну калитку»Бывший чемпион мира Руслан Проводников высказался о поражении Сергея Ковалева от Андре Уорда.Рой Джонс-младший: Никакой победы Уорда не былоБывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о поражении российского боксера Сергея Ковалева от Андре Уорда.Андрей Рябинский: Судей боя между Ковалевым и Уордом нужно дисквалифицироватьГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение боксера Сергея Ковалева от американца Андре Уорда.Загадка Сфинкса. Как Уорд прочел книгу КовалеваЗагадка Сфинкса. Как Уорд прочел книгу КовалеваСергей Ковалев отдал на ринге в Лас-Вегасе все, что мог, но так и не «расколдовал» самого хитрого и невозмутимого бойца современности.Промоутер Ковалева Дува подтвердила, что будет реванш боя с УордомПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува после поражения от Андре Уорда сообщил, что российская сторона использует пункт в контракте на немедленный реванш.Григорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужилГригорий Дрозд: Это просто наглость, Уорд даже ничьи не заслужилИзвестный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева представителю США Андре Уорду.Григорий Дрозд: Нужно очень сильно любить Уорда, чтобы дать хотя бы ничьюИзвестный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева представителю США Андре Уорду.Андре Уорд: Готов предоставить реванш КовалевуЧемпион мира по боксу по трем версиям WBO, WBA и IBF американец Андре Уорд готов провести бой-реванш с россиянином Сергеем Ковалевым.Ковалев победил, но проиграл. Сильнее Уорда, слабее судейКовалев победил, но проиграл. Сильнее Уорда, слабее судейВ Лас-Вегасе завершился главный бой года, который завершился грандиозным скандалом.Сергей Ковалев: Я разъярен и хочу реваншаРоссиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, прокомментировал результаты боя.Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду в титульном поединкеСергей Ковалев проиграл Андре Уорду в титульном поединкеРоссийский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом.Ковалев – Уорд. Судьи «ограбили» Сергея. Как это былоКовалев – Уорд. Судьи «ограбили» Сергея. Как это было«Советский спорт» вел текстовую трансляцию боя из Лас-Вегаса.Тренер Ковалева: Если Сергей попадет, бой может завершится в самом началеТренер Ковалева: Если Сергей попадет, бой может завершится в самом началеТренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Андре Уордом.Ковалев и Уорд уложились в лимит полутяжелого веса (видео)Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев и американец Андре Уорд прошли процедуру взвешивания перед завтрашним поединком.Ковалев получит за бой с Андре Уордом 2 млн долларовЧемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев гарантированно получит два миллиона долларов за поединок против американца Андре Уорда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спортсмена из России.

Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости

Cпецпредложение