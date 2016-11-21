Виталий Качановский: Есть версия, что промоутеры Ковалева и Уорда договорились организовать реванш и получить побольше денег

Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Качановский прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.



Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.



«Я вообще сейчас в больших сомнениях и в профессиональном боксе, и в любительском. Все подчинено деньгам. Есть версия, что промоутеры Ковалева и Уорда договорились, чтобы организовать реванш и получить побольше денег. Если это правда, то я такой бокс вообще не хочу ни знать, ни понимать.



В советском боксе мы знали всех в лицо – олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. У каждого была своя «фишка», свой коронный удар. На слуху было мастерство боксера, а потом – титул. На сегодняшний день остались только титулы.



Если бы я сейчас в молодом возрасте посмотрел бой Ковалева – Уорда, я бы никогда в жизни не занимался боксом. Чему может молодое поколение научиться у Уорда? Как убегать от боя, хватать Ковалева, не давать ему ударить? Сам не боксирует и другому не дает. Сергей молодец, но он сильно выцеливал, сильно был заряжен на удар. Надо было нанести два-три лишних удара, он ведь и так по факту бой выиграл. Но все дело в том, что у американца на родине, тем более в Лас-Вегасе, по очкам с небольшим перевесом выиграть невозможно, – цитирует специалиста «Собеседник».



