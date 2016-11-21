Матч «Спартак» – «Амкар» стал самым посещаемым в 14-м туре

Матчи 14-го тура посетили 117273 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 14659 человек. Стадионы заполнились на 50,8%.

Отметим, что это второй показатель в нынешнем сезоне. Выше посещаемость была только в 6-м туре – 125841 зрителей.

Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Амкар» – 27446 болельщиков. Аудитория шести матчей из восьми превысила 10 тысяч человек. Самая малочисленная аудитория была на матче «Анжи» – «Уфа» – 3700.