Матч «Спартак» – «Амкар» стал самым посещаемым в 14-м туре
Матчи 14-го тура посетили 117273 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 14659 человек. Стадионы заполнились на 50,8%.
Отметим, что это второй показатель в нынешнем сезоне. Выше посещаемость была только в 6-м туре – 125841 зрителей.
Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Амкар» – 27446 болельщиков. Аудитория шести матчей из восьми превысила 10 тысяч человек. Самая малочисленная аудитория была на матче «Анжи» – «Уфа» – 3700.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция