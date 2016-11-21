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Массимилиано Аллегри: Рассчитываем в матче с «Севильей» решить задачу выхода в плей-офф

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команда рассчитывает на успех в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Единственный результат, который гарантирует нам место в числе 16 лучших - это победа. Я уверен, мы способны добиться нужного результата во встрече с «Севильей», хотя нам будет команда, которая еще ни разу не проиграла в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Нам надо выиграть один из двух оставшихся в группе матчей, чтобы выйти в следующую стадию турнира. Рассчитываем сделать это завтра», - цитирует специалиста Goal.

Встреча начнется во вторник в 22:45 мск.

Напомним, первая игра между этими соперниками в Италии 14 сентября завершилась ничьей (0:0).

«Севилья» с 10 очками занимает первое место в группе H, «Ювентус» с 8 баллами идет вторым. Далее расположились «Лион» (4) и загребское «Динамо» (0).

Матч

Севилья - Ювентус

Место и дата

22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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