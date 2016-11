Сегодня в Лондоне пройдет eSports Industry Awards (Трансляция)

Сегодня в Лондоне пройдет премия eSports Industry Awards, в номинациях которой участвуют представители из разных сфер киберспорта.

Награды будут вручены в 18 категориях. Победителей в каждой из них будут выбирать посетители официального сайта премии.



Команда года: fnatic (CS:GO), SK Telekom T1 (LOL), Team Secret (DOTA 2), MVP Black (HotS), TSM (LOL), Optic (CoD), Evil Geniuses (DOTA 2), Team Liquid (Все составы), Luminosity Gaming (CS:GO), Natus Vincere G2A (CS:GO), Wings Gaming (DOTA 2), Team EnVyUs (Все составы).



Лучший ПК-игрок: Олоф «olofmeister» Кайбьер (CS:GO), Ли «Faker» Сан Хек (LOL), Марсело «coldzera» Дэвид (CS:GO), Тейс «ThijsNL» Молендик (HS), Амер «Miracle-» аль-Баркави (DOTA 2), Ладислав «GuardiaN» Ковач (CS:GO), Никола «NiKo» Ковач (CS:GO), Сонг «Smeb» Кье-Хо (LOL), Чо «Mata» Се Енг (LOL), Чжан «Faith_bian» Жуйда (DOTA 2).



Лучший консольный игрок: Спенсер «Gorilla» Йелинг (FIFA), Шон Аллен (FIFA), Гонзалес «ZeRo» Бэрриорс (Smash), Мэтью «Royal2» Фиоранте (Halo), Нэйтан «Mister Crimson» Массол (SF), Ян «Crimsix» Портер (CoD), Адам «Armanda» Линдгрен (Smash Melee), Джастин Вонг (Street Fighter), HungryBox (Smash), Моххамед Эль-Бача (FIFA), Scump (CoD).



Игра года: CS:GO — Valve, League of Legends — Riot Games, Dota 2 — Valve, StarCraft II — Blizzard Entertainment, Call of Duty — Activision, Smite — Hi-Rez Studios, Halo — Microsoft, Heroes of the Storm — Blizzard Entertainment, Overwatch — Blizzard Entertainment, Rocket League — Psyonix, Super Smash Bros — Nintendo, StreetFighter V — Capcom, Hearthstone — Blizzard Entertainment.



Новая киберспортивная дисциплина года: Rocket League – Psyonix, Overwatch – Blizzard Entertainment, Vainglory – Super Evil Megacorp, Street Fighter V – Capcom, FIFA 16 – EA, Call of Duty Black Ops 3 – Activision.



Издатель года: Valve Corporation, Activision Blizzard Entertainment, Ubisoft, EA, Microsoft, Capcom, Nintendo, Sony Computer Entertainment Codemasters, Psyonix, Riot Games.



Также будут представлены номинации «Лучшая стриминговая платформа», «Стример года», «Комментатор года», «Новичок года», «Лучший британский игрок», «Персона года», «Мероприятие года», «Лучший киберспортивный ресурс года», «Лучший производитель компьютерных комплектующих и периферии», «Партнер года», «Киберспортивный журналист года» и «Киберспортивный фотограф года».

Трансляция премии начнется в 00:00:

eSports Award была учреждена в этом году компанией NewBay Mediа при поддержке портала GFinity.