Рефери боя Ковалев – Уорд: Если бы судьи не намудрили, никто бы и не упоминал меня

Рефери Роберт Берд, обслуживавший поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, заявил, что не согласен с критикой в свой адрес, а также выразил уверенность в победе российского боксера.

«Если бы судьи не намудрили, никто бы и не упоминал рефери. Я сделал все возможное. Это был очень тяжелый бой для рефери. Но я думал, что победил Ковалев», - написал Берд в социальной сети.

Напомним, Уорд победил единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).



