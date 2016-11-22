«Леганес» обыграл «Осасуну», прервав серию из четырех поражений
Футболисты
«Леганеса» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну»
из Памплоны.
Встреча,
прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился
Ибаньес.
Таким
образом, «Леганес» прервал серию из четырех поражений в чемпионате, набрал 13
очков и отдалился от зоны вылета. У «Осасуны» осталось семь очков. Она занимает
предпоследнее, 19-е место.
В матчах следующего тура «Леганес» 26 ноября в гостях сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» 27 ноября примет мадридский «Атлетико».
Матч
Голы
Ибаньес 6 (1:0). Ибаньес 57 (2:0).
Состав
Леганес: Серантес, Бустинса, Мантовани, Инсуа, Пирес, Шимановски (Мачис, 47), Ибаньес (Лопес, 86), Ромо, Тимор, Рико (Диас, 78), Невес
Осасуна: Наузет, Фуэнтес, Боннин, Ойер, Гарсия У., Тьенса (Ривьер, 46), де лас Куэвас (Чосич, 57), Торрес (Олавиде, 73), Беренгер, Леон, Гарсия Д.
Предупреждения:
Рико, 32; Бустинса, 62 - Гарсия Д., 43; Ривьер, 57; Олавиде, 88
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
21 ноября 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция