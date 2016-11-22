«Леганес» обыграл «Осасуну», прервав серию из четырех поражений

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну» из Памплоны.

Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Ибаньес.

Таким образом, «Леганес» прервал серию из четырех поражений в чемпионате, набрал 13 очков и отдалился от зоны вылета. У «Осасуны» осталось семь очков. Она занимает предпоследнее, 19-е место.

В матчах следующего тура «Леганес» 26 ноября в гостях сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» 27 ноября примет мадридский «Атлетико».