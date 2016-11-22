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«Леганес» обыграл «Осасуну», прервав серию из четырех поражений

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну» из Памплоны.

Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Ибаньес.

Таким образом, «Леганес» прервал серию из четырех поражений в чемпионате, набрал 13 очков и отдалился от зоны вылета. У «Осасуны» осталось семь очков. Она занимает предпоследнее, 19-е место.

В матчах следующего тура «Леганес» 26 ноября в гостях сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» 27 ноября примет мадридский «Атлетико».

Матч

Леганес - Осасуна - 2:0 (1:0)

Голы

Ибаньес 6 (1:0). Ибаньес 57 (2:0).

Состав

Леганес: Серантес, Бустинса, Мантовани, Инсуа, Пирес, Шимановски (Мачис, 47), Ибаньес (Лопес, 86), Ромо, Тимор, Рико (Диас, 78), Невес

Осасуна: Наузет, Фуэнтес, Боннин, Ойер, Гарсия У., Тьенса (Ривьер, 46), де лас Куэвас (Чосич, 57), Торрес (Олавиде, 73), Беренгер, Леон, Гарсия Д.

Предупреждения:

Рико, 32; Бустинса, 62 - Гарсия Д., 43; Ривьер, 57; Олавиде, 88

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

21 ноября 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция

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