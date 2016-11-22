Клинсманн уволен с поста наставника сборной США
Немецкий специалист Юрген Клинсманн отправлен в отставку с поста
главного тренера сборной США, сообщает официальный сайт Федерации футбола США.
Сторону расторгли контракт, который действовал до лета 2018 года.
Клинсманн также покинул пост технического директора сборной США.
Напомним, что Клинсманн возглавил сборную США в 2011 году. Под его
руководством американская команда дошла до 1/8 финала на чемпионате мира-2014 в
Бразилии. Также Клинсманн выиграл со сборной США Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013
году и занял четвертое место на Кубке Америки-2016.
Нынешней осенью сборная США неудачно стартовала в финальном раунде
отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ, проиграв командам Мексики
(1:2) и Коста-Рики (0:4).
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