Полузащитника «Лестера» Дэниела Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча за грубый прием в матче чемпионата Англии с «Уотфордом», сообщает Daily Mail.

Встреча 12-го тура АПЛ прошла 19 ноября и завершилась победой «Уотфорда» со счетом 2:1. После матча в социальных сетях появилась фотография, на которой Дринкуотер во время встречи наносит удар локтем игроку соперника Валону Бехрами. Во время матча этот эпизод остался вне поле зрения арбитра.

Футбольная ассоциация Англии завела дисциплинарное дело по данному эпизоду. Арбитру встречи Нилу Суорбрику предстоит рассказать, видел ли он инцидент, а также объяснить, почему поведение Дринкуотера осталось безнаказанным.

В случае предъявления обвинения Дринкуотеру грозит наказание за агрессивное поведение на поле в виде трехматчевой дисквалификации. Таким образом, полузащитник может пропустить игры чемпионата с «Мидлсбро», «Сандерлендом» и «Манчестер Сити».