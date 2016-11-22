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Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитника «Лестера» Дэниела Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча за грубый прием в матче чемпионата Англии с «Уотфордом», сообщает Daily Mail.

Встреча 12-го тура АПЛ прошла 19 ноября и завершилась победой «Уотфорда» со счетом 2:1. После матча в социальных сетях появилась фотография, на которой Дринкуотер во время встречи наносит удар локтем игроку соперника Валону Бехрами. Во время матча этот эпизод остался вне поле зрения арбитра.

Футбольная ассоциация Англии завела дисциплинарное дело по данному эпизоду. Арбитру встречи Нилу Суорбрику предстоит рассказать, видел ли он инцидент, а также объяснить, почему поведение Дринкуотера осталось безнаказанным.

В случае предъявления обвинения Дринкуотеру грозит наказание за агрессивное поведение на поле в виде трехматчевой дисквалификации. Таким образом, полузащитник может пропустить игры чемпионата с «Мидлсбро», «Сандерлендом» и «Манчестер Сити».

Матч

Уотфорд - Лестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Капу 1 (1:0). Перейра 13 (2:0). Марез 15 (2:1 - пен.).

Состав

Уотфорд: Гомес, Бритос, Прёдль, Суньига, Янмат, Кабул, Бехрами, Капу, Перейра, Амрабат (Гедиура, 87), Дини (Окака Чука, 90)

Лестер Сити: Цилер, Морган, Фукс (Шлупп, 68), Симпсон, Амарти, Хут, Олбрайтон (Муса, 78), Дринкуотер, Марез, Окадзаки (Грэй, 68), Варди

Предупреждения:

Суньига, 21; Бритос, 32 - Фукс, 53; Дринкуотер, 65; Грэй, 81

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

19 ноября 18:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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