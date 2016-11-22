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Картер, Уорд и Бекстрем – лучшие игроки недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер, вратарь «Каролины» Кэм Уорд и нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем признаны тремя звездами минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт лиги.

В четырех проведенных матчах регулярного чемпионата Картер, признанный первой звездой минувшей недели, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи, а его команда одержала в этих встречах три победы.

Уорд стал второй звездой недели. Его команда одержала три победы в трех матчах, а Уорд отразил 96,4% бросков по своим воротам. В матче с «Сан-Хосе» (1:0) Уорд оформил «шатаут».

Бекстрем набрал в четырех матчах 8 (4+4) очков и помог «Вашингтону» одержать две победы.

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