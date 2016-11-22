Димитрис Итудис: «Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренером
Главный тренер
ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы своей команды над «Калевом» в матче
Единой лиги ВТБ похвалил соперника за проявленный характер.
«Калев» –
конкурентоспособная команда с отличным тренером. Они старались, сражались, но
мы были лучше сегодня. Каждый цеплялся за мячи, особенно Джеймс Огастин,
взявший семь отскоков на чужом щите. Моим намерением было распределить игровое
время; вы знаете, что у нас сложный график в Евролиге и Лиге ВТБ, мы играли
практически спаренные матчи, три игры за семь дней. Только Джексон провёл
больше 20 минут на паркете. Поздравляю команду с очередной гостевой победой, мы
продолжаем», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
«Калев» в понедельник дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Счет матча - 68:87 (18:19, 12:24, 14:23, 24:21). В составе армейцев самым результативным игроком стал защитник Виталий Фридзон, набравший 15 очков.
Матч
Состав
Калев: Харпер (18), Лютыч (13), Вейдеман (12), Арбет (11)
ЦСКА: Фридзон (15), Теодосич (12), Кулагин Д. (11), Курбанов (11), Джексон (10)
Место и дата
21 ноября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция