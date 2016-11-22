Димитрис Итудис: «Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренером

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы своей команды над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ похвалил соперника за проявленный характер.

«Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренером. Они старались, сражались, но мы были лучше сегодня. Каждый цеплялся за мячи, особенно Джеймс Огастин, взявший семь отскоков на чужом щите. Моим намерением было распределить игровое время; вы знаете, что у нас сложный график в Евролиге и Лиге ВТБ, мы играли практически спаренные матчи, три игры за семь дней. Только Джексон провёл больше 20 минут на паркете. Поздравляю команду с очередной гостевой победой, мы продолжаем», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

«Калев» в понедельник дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Счет матча - 68:87 (18:19, 12:24, 14:23, 24:21). В составе армейцев самым результативным игроком стал защитник Виталий Фридзон, набравший 15 очков.