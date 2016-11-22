Евгений Трефилов: Экспертный совет поддержал идею создания второй женской сборной России

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй национальной команды.

«Когда успешно выступаешь, оценка положительная. Сегодня на экспертном совете женскую сборную поздравили и поддержали идею создания второй сборной России, в которой будет выступать молодежь. Попросили подробно изложить нашу идею на бумаге. Эта сборная нам нужна для обкатки молодых игроков и плавного перевода в основную сборную. Будет ли уже в следующем году создана вторая сборная, пока не знаю», - приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.

Женская сборная России по гандболу под руководством Трефилова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории завоевала золотые медали Игр. В начале октября Трефилов высказывался за создание второй сборной России по гандболу для молодых игроков.