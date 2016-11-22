Гол и пас Рондона помогли «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»

Футболисты «Вест Бромвича» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Бернли».

Встреча, прошедшая в понедельник в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мэтт Филлипс, Джеймс Моррисон, Даррен Флетчер и бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон. Также в активе Рондона голевая передача на Моррисона.

Таким образом, «Вест Бромвич» набрал 16 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Бернли» осталось 14 очков. Этот клуб идет 12-м.

В матчах следующего тура «Вест Бромвич» 26 ноября в гостях сыграет с «Халл Сити», а «Бернли» 26 ноября примет «Манчестер Сити».