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Гол и пас Рондона помогли «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Вест Бромвича» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Бернли».

Встреча, прошедшая в понедельник в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мэтт Филлипс, Джеймс Моррисон, Даррен Флетчер и бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон. Также в активе Рондона голевая передача на Моррисона.

Таким образом, «Вест Бромвич» набрал 16 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Бернли» осталось 14 очков. Этот клуб идет 12-м.

В матчах следующего тура «Вест Бромвич» 26 ноября в гостях сыграет с «Халл Сити», а «Бернли» 26 ноября примет «Манчестер Сити».

Матч

Вест Бромвич - Бёрнли - 4:0 (3:0)

Голы

Филлипс 4 (1:0). Моррисон 16 (2:0). Флетчер 37 (3:0). Рондон 64 (4:0).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Эванс, МакАули Г., Ньом, Доусон, Флетчер, Филлипс (Маклин, 75), Якоб, Брант, Моррисон (Гарднер, 83), Рондон (Робсон-Кану, 79)

Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Эрфилд, Гудмундссон (Бойд, 79), Дефур (Барнс, 46), Марни, Хендрик, Воукс (Грэй, 70)

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

21 ноября 23:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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