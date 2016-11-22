Объявлены победители премии eSports Industry Awards 2016
21 ноября в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии eSports Industry Awards 2016. Награды были вручены в 18 категориях.
Победители премии eSports Industry Awards 2016:
Команда года: Team EnVyUs (все составы)
Лучший ПК-игрок: Марсело «coldzera» Дэвид (CS:GO)
Лучший консольный игрок: Сэт «Scump» Абнер (CoD)
Игра года: CS:GO
Новая киберспортивная дисциплина года: Overwatch
Издатель года: Valve Corporation
Лучшая стриминговая платформа: Twich
Стример года: Михаэль «Imaqtpie» Сантана
Комментатор года: Аугуст «Semmler» Массонат
Новичок года: Амер «Miracle-» аль-Баркави (DOTA 2)
Лучший британский игрок: Калум «Swanny» Свон (CoD)
Персона года: Габриэль «FalleN» Толедо (CS:GO)
Мероприятие года: The International 6
Лучший киберспортивный ресурс года: The Score eSports
Лучший производитель компьютерных комплектующих и периферии: Scuf Gaming
Партнер года: Monster
Киберспортивный журналист года: Ричард Льюис
Киберспортивный фотограф года: Роберт Пол
Отметим, что на церемонии присутствовал представитель «Советского спорта» Ольга Темник
eSports Award была учреждена в этом году компанией NewBay Mediа при поддержке портала GFinity.