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Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную корону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

На 53-м ходу партии, продолжавшейся более пяти часов, Карлсен признал поражение. Таким образом, после восьми партий россиянин вышел вперед в матче – 4,5:3,5. За ходом партии вы могли следить здесь.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.

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