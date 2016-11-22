Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

На 53-м ходу партии, продолжавшейся более пяти часов, Карлсен признал поражение. Таким образом, после восьми партий россиянин вышел вперед в матче – 4,5:3,5. За ходом партии вы могли следить здесь.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.