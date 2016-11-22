Женская сборная России обыграла команду Финляндии на ЧЕ
Женская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Финляндии в
матче кругового турнира чемпионата Европы.
Встреча, которая прошла в шотландском Браехеде, завершилась победой
россиянок со счетом 8:3. Она стала для национальной команды третьей в пяти
матчах. Ранее россиянки были сильнее швейцарок и датчанок, но уступили сборным
Швеции и Чехии.
Следующим соперником российских керлингисток будет команда Норвегии.
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