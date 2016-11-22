«Баффало» дома обыграл «Калгари»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Кайл Окпосо, Юхан Ларссон, Мэтт Мулсон и Маркус Фолиньо. У гостей по разу отличились Микаэль Баклунд и Мэттью Ткачук.

Таким образом, у «Баффало» стало 18 очков, а у «Калгари» осталось 17.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Калгари» 24 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Коламбусом».