«Баффало» дома обыграл «Калгари»
Хоккеисты
«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Калгари».
Встреча,
прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:2 в
пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Кайл Окпосо, Юхан Ларссон,
Мэтт Мулсон и Маркус Фолиньо. У гостей по разу отличились Микаэль Баклунд и
Мэттью Ткачук.
Таким
образом, у «Баффало» стало 18 очков, а у «Калгари» осталось 17.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Калгари» 24 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Коламбусом».
Матч
Баффало - Калгари - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Голы:
Баклунд (Фролик, Ткачук), 5:21 (0:1). Окпосо (Ристолайнен, Рейнхарт), 31:27 (1:1 - бол.). Ларссон (Кейн, Федун), 32:03 (2:1 - бол.). Моулсон (Окпосо, Федун), 33:08 (3:1 - бол.). Ткачук (Джиордано, Хэмилтон), 40:22 (3:2). Фолиньо (Рейнхарт), 42:13 (4:2).
Место и дата
22 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция