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«Баффало» дома обыграл «Калгари»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Кайл Окпосо, Юхан Ларссон, Мэтт Мулсон и Маркус Фолиньо. У гостей по разу отличились Микаэль Баклунд и Мэттью Ткачук.

Таким образом, у «Баффало» стало 18 очков, а у «Калгари» осталось 17.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Калгари» 24 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Коламбусом».

Матч

Баффало - Калгари - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы:

Баклунд (Фролик, Ткачук), 5:21 (0:1). Окпосо (Ристолайнен, Рейнхарт), 31:27 (1:1 - бол.). Ларссон (Кейн, Федун), 32:03 (2:1 - бол.). Моулсон (Окпосо, Федун), 33:08 (3:1 - бол.). Ткачук (Джиордано, Хэмилтон), 40:22 (3:2). Фолиньо (Рейнхарт), 42:13 (4:2).

Место и дата

22 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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