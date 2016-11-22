Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Рейнджерс»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Причем по ходу матча хозяева вели – 2:0. В их составе дублем отметился Джейк Гюнцель. У «рейнджеров» по шайбе забросили Рик Нэш, Михаэль Грабнер, Джей Ти Миллер, Кевин Хейз и Дерек Степан.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту, нанес два броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

24 ноября в 03:00 (мск) «Рейнджерс» и «Питтсбург» встретятся снова, но на льду в Нью-Йорке.