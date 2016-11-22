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Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Причем по ходу матча хозяева вели – 2:0. В их составе дублем отметился Джейк Гюнцель. У «рейнджеров» по шайбе забросили Рик Нэш, Михаэль Грабнер, Джей Ти Миллер, Кевин Хейз и Дерек Степан.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту, нанес два броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

24 ноября в 03:00 (мск) «Рейнджерс» и «Питтсбург» встретятся снова, но на льду в Нью-Йорке.

Матч

Питтсбург - Рейнджерс - 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы:

Гентзел (Дэйли, Кессел), 1:02 (1:0). Гентзел (Малкин, Кессел), 13:12 (2:0). Нэш 24:51 (2:1). Грабнер (Макдона), 34:23 (2:2). Миллер (Хэйс), 39:11 (2:3 - мен.). Хэйс (Макдона), 52:46 (2:4). Степан (Грабнер, Нэш), 58:37 (2:5 - п.в.).

Место и дата

22 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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