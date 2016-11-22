«Коламбус» без Бобровского проиграл «Колорадо», Варламов парировал 40 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тайсон Берри, Эрик Джонсон и Мэтт Дюшейн. У хозяев дублем отметился Кэм Аткинсон.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл весь матч, парировав 40 из 42 бросков.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл более 16 минут, нанес один бросок, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду почти 10 минут и результативными действиями не отметился.

Российский защитник гостей Федор Тютин отыграл 21 минуту, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Калгари», а «Колорадо» 24 ноября в 06:00 (мск) дома сыграет с «Эдмонтоном».