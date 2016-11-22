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«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Кучеров отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Тампе-Бэй».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Пи Кей Суббэн, а Виктор Арвидссон отдал голевой пас. У гостей отличился Тайлер Джонсон.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 10 минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 19 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 24 ноября в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Тампа-Бэй» 24 ноября в 03:30 (Мск) дома сыграет с «Филадельфией».

Матч

Нэшвилл - Тампа-Бэй - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы:

Арвидсон (Йоси, Эллис), 4:25 (1:0). Саббэн (Рибейро, Эллис), 29:55 (2:0 - бол.). Саббэн (Форсберг, Эллис), 32:35 (3:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 59:10 (3:1).

Место и дата

22 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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