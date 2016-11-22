«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Кучеров отдал голевой пас
Хоккеисты
«Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Тампе-Бэй».
Встреча,
прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 3:1 в
пользу хозяев. В их составе дублем отметился Пи Кей Суббэн, а Виктор Арвидссон
отдал голевой пас. У гостей отличился Тайлер Джонсон.
Российский
вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.
Российский
защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 22 минуты, нанес один
бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Российский
нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 10 минут, схлопотал
две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский
форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 19 минут, нанес четыре
броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 24 ноября в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Тампа-Бэй» 24 ноября в 03:30 (Мск) дома сыграет с «Филадельфией».