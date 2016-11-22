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«Даллас» в овертайме обыграл «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Джейми Олексиак, Бретт Ритчи и Джорди Бенн. У гостей по шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Эрик Хаула.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 24 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Миннесота» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Виннипег».

Матч

Даллас - Миннесота - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Олексяк (Спецца, Ивз), 27:19 (1:0). Нидеррайтер (Койву, Гранлунд), 37:22 (1:1 - бол.). Ритчи (Факса, Хонка), 41:01 (2:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 44:01 (2:2). Бенн Д. (Сегин, Бенн Д.), 61:23 (3:2).

Место и дата

22 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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