«Даллас» в овертайме обыграл «Миннесоту»
Хоккеисты
«Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Миннесоту».
Встреча,
прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме
со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Джейми Олексиак,
Бретт Ритчи и Джорди Бенн. У гостей по шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Эрик
Хаула.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 24 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Миннесота» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Виннипег».
Матч
Даллас - Миннесота - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Олексяк (Спецца, Ивз), 27:19 (1:0). Нидеррайтер (Койву, Гранлунд), 37:22 (1:1 - бол.). Ритчи (Факса, Хонка), 41:01 (2:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 44:01 (2:2). Бенн Д. (Сегин, Бенн Д.), 61:23 (3:2).
Место и дата
22 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция