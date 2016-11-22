«Даллас» в овертайме обыграл «Миннесоту»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Джейми Олексиак, Бретт Ритчи и Джорди Бенн. У гостей по шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Эрик Хаула.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 24 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Миннесота» 24 ноября в 03:00 (мск) примет «Виннипег».