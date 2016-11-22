Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» разгромить «Чикаго»

Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Оскар Клефбом, Андрей Секера и Антон Слепышев, а Леон Драйзайтль оформил дубль.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл более 12 минут, нанес один бросок, который достиг цели, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, нанес пять бросков, дважды блокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 24 ноября в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Колорадо», а «Чикаго» 24 ноября в 06:00 (мск) на выезде встретится с «Сан-Хосе».