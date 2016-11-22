Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» разгромить «Чикаго»
Хоккеисты
«Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
уверенно обыграли «Чикаго».
Встреча,
прошедшая в Эдмонтоне на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 5:0
в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Оскар Клефбом, Андрей Секера и
Антон Слепышев, а Леон Драйзайтль оформил дубль.
Российский
форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл более 12 минут, нанес один бросок,
который достиг цели, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский
нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, нанес пять
бросков, дважды блокировал броски соперника, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
Российский
форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 24 ноября в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Колорадо», а «Чикаго» 24 ноября в 06:00 (мск) на выезде встретится с «Сан-Хосе».
Матч
Эдмонтон - Чикаго - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Клефбом (Макдэвид, Беннинг), 2:39 (1:0). Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом), 19:26 (2:0 - бол.). Секера (Ньюджент-Хопкинс, Каджула), 39:52 (3:0). Слепышев (Драйзайтль, Пулюярви), 47:17 (4:0). Драйзайтль (Лучич, Эберле), 58:35 (5:0 - бол.).
Место и дата
22 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция