Победа Карякина, гол Слепышева и 40 сэйвов Варламова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра вторника.

1). Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. На 53-м ходу партии, продолжавшейся более пяти часов, Карлсен признал поражение. Таким образом, после восьми партий россиянин вышел вперед в матче – 4,5:3,5.

2). «Эдмонтон Ойлерз» в домашних стенах разгромил «Чикаго» Артемия Панарина и Артема Анисимова – 5:0. В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Антон Слепышев.

3) Хоккеисты «Питтсбурга» в дома проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:5. Причем после первого периода «пингвины» вели – 2:0. В активе Евгения Малкина голевая передача.

4). «Коламбус» в домашнем матче НХЛ дома в овертайме проиграл «Колорадо» - 2:3. Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский провел матч в запасе, а голкипер гостей – Семен Варламов отыграл всю встречу, парировав 40 из 42 бросков в створ. Другой россиянин – защитник «Колорадо» Федор Тютин – отметился голевым пасом.

5). А голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе-Бэй» в выездной игре с «Нэшвиллом» - 1:3. Андрей Василевский провел весь матч в запасе. Отметим, что «молнии» прервали серию из четырех побед.

6). Немецкий специалист Юрген Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной США. Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2018 года. Клинсманн также покинул пост технического директора сборной США.

7). Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй «молодежной» национальной команды. Правда, будет ли вторая национальная команда создана в 2017 году – пока неизвестно.

8). Полузащитника «Лестера» Дэниела Дринкуотера могут дисквалифицировать на три матча за грубый прием в матче чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:2). После игры в соцсетях появилась фотография, на которой Дринкуотер во время встречи наносит удар локтем игроку соперника Валону Бехрами.

9). Женская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Финляндии в матче кругового турнира чемпионата Европы – 8:3. Эта виктория стала для россиянок третьей в пяти встречах. Следующим соперником российских керлингисток будет команда Норвегии.

10). Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Осасуну» из Памплоны – 2:0. «Леганес» прервал серию из четырех поражений в чемпионате, набрал 13 очков и отдалился от зоны вылета. Героем матча стал полузащитник хозяев Роберт Ибаньес, забивший по голу в каждом из таймов.

11). Гол и пас бывшего нападающего «Зенита» Хосе Саломона Рондона помогли «Вест Бромвичу» дома разгромить «Бернли» во встрече 12-го тура АПЛ – 4:0. «Вест Бромвич» набрал 16 очков и вышел на девятое место в турнирной таблице.

Именинники: 22 ноября свой 81-й день рождения отмечает легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в парном катании с Олегом Протопоповым. Также 22 ноября исполняется 30 лет южноафриканскому бегуну с ампутацией конечностей обеих ног ниже колен Оскару Писториусу и 49 лет – прославленному немецкому теннисисту, а ныне тренеру Борису Беккеру.

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Цитата дня: «Пропустил три шайбы за три минуты? Хорошо, что не как с «Ак Барсом», когда четыре за четыре» (Илья Шестеркин).

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