Сергей Карякин: Я использовал амбиции Карлсена против него
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в восьмой партии
матча за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена
использовал амбиции соперника для достижения результата.
«Эта была очень напряженная игра. Я использовал его амбиции против него.
Он пытался выправить ситуацию, пожертвовав двумя пешками. Он создал очень
интересную игру» - приводит слова Карякина Chess.com.
На 53-м ходу партии,
продолжавшейся более пяти часов, Карлсен признал поражение. Таким образом,
после восьми партий россиянин вышел вперед в матче – 4,5:3,5. За ходом партии
вы могли следить здесь.
Если
после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где
гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при
необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять
минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.